Tekirdağ 24 Haziran Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 29°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 19°C olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 30°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık 20°C olacak. 26 Haziran Perşembe günü ise hava 32°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık 22°C civarında kalacak. 27 Haziran Cuma günü de sıcaklık 32°C ve düşük sıcaklık 22°C olacak. 28 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklığı 29°C, düşük sıcaklık ise 19°C olacak. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 28°C ve düşük sıcaklık 20°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklık 28°C, düşük sıcaklık 19°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum, güneş çarpmaları ve dehidratasyon riskini artırıyor. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su tüketimi önemlidir. Uygun koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınları ve yıldırım riskini artırabilir. Bu günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı. Güvenli alanlarda kalmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 28 ve 29 Haziran tarihlerinde olası yağışlar için dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.