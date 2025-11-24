HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım 2025 tarihinde Tekirdağ’da hava durumu hafif yağmur ile geçecek. Sıcaklık 15,5°C civarında seyredecek. Nem oranı %71 olacak. Rüzgar 35 km/saat hızla esecek. 25 Kasım’da hava açık ve güneşli, sıcaklık 7,1°C ile 14,9°C arasında değişecek. 26 Kasım’da benzer hava koşulları sürecek. Ilıman geçen bu dönemde, uygun giyim tercih etmek önem taşımaktadır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekir.

Tekirdağ 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 15,5°C civarında olacak. Gün boyunca nem oranı %71 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 35 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:06'da, gün batımı ise 17:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 7,1°C ile 14,9°C arasında değişiklik gösterecek. 26 Kasım Çarşamba günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık yine 7,1°C ile 14,9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman olması bekleniyor. Yağışsız bir hava hakim olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Okula veya işe gidenlerin uygun kıyafet seçmesi gerekir. Gün içinde hava daha sıcak olacağından kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Rüzgar hızı 35 km/saat civarında olacak. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar
Polis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konulduPolis ekipleri yakaladı, sahte yağlara el konuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.