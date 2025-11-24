Tekirdağ 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 15,5°C civarında olacak. Gün boyunca nem oranı %71 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 35 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:06'da, gün batımı ise 17:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 7,1°C ile 14,9°C arasında değişiklik gösterecek. 26 Kasım Çarşamba günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık yine 7,1°C ile 14,9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman olması bekleniyor. Yağışsız bir hava hakim olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Okula veya işe gidenlerin uygun kıyafet seçmesi gerekir. Gün içinde hava daha sıcak olacağından kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Rüzgar hızı 35 km/saat civarında olacak. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.