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Tekirdağ 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Tekirdağ 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu serin bir atmosfer gösterecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli.

25 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında değişecek. 26 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 14°C olacak. 27 Mayıs Salı günü kısa süreli bir veya iki sağanak yağışın ardından hava 20°C gündüz ve 15°C gece sıcaklıklarıyla daha ılıman hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmek vücudu nemli tutmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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