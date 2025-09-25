HABER

Tekirdağ 25 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 25 Eylül Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 26°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşecektir. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %55 ile %79 arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacaktır. 26 Eylül Cuma günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 22°C ile 16°C arasında seyredecektir. 27 Eylül Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. Sıcaklıklar 21°C ile 15°C arasında değişecektir. 28 Eylül Pazar günü ise alçak bulutlar etkili olacak. Sıcaklık 20°C ile 14°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle 26 Eylül Cuma günü çok bulutlu hava bekleniyor. Düşen sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirecekler için kalın giysiler giyme gerekliliği doğurabilir. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Açık alanlarda rüzgar etkili olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları yaşayanlar için rahatsız edici olabilir. Bu kişiler tedavi planlarını gözden geçirmelidir.

Sonuç olarak Tekirdağ'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Takip eden günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülmektedir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
