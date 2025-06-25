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Tekirdağ 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık olacak.

26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. Hava açık kalacak. 27 Haziran Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Hava açık kalacak. 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Hava açık kalacak. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Hava açık kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, geceleri ise 19-20°C arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük ve hava genellikle açık kalacak.

Sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gerekli. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde aşırı efordan kaçınmak gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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