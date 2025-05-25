Tekirdağ 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 23°C'ye kadar çıkacak. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %69 civarında seyrediyor.

26 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında olacak. 27 Mayıs Salı günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyrederken, bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içerek vücut nemini korumak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korur.