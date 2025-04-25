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Tekirdağ 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 17°C yüksek sıcaklık ve 10°C düşük sıcaklık bekleniyor. Bu dönemde Tekirdağ'da ortalama yüksek sıcaklık 16.9°C, düşük sıcaklık ise 7.4°C civarındadır. Bu durum, mevsim normallerine yakın bir hava beklentisini gösteriyor.

Tekirdağ 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilerleyen günlerinde, 26 Nisan Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında değişecek. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 7°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Günlük hava durumunu kontrol ederek planlarınızı buna göre yapmanız, olası sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca mevsim geçişlerinde sıcaklıklar hızla değişebilir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından önemlidir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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