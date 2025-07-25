Tekirdağ 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 23°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %65 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33°C seviyelerinde seyredecek. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.