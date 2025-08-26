Tekirdağ 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 28°C, gece ise 21°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklarının 29°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü de gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması planlanıyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.