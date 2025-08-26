HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 28°C, gece ise 21°C civarında olacak.

Tekirdağ 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Tekirdağ'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 28°C, gece ise 21°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklarının 29°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü de gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması planlanıyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.