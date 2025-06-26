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Tekirdağ 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %68. Rüzgar hızı doğu yönünden 18 km/saat olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığı 28°C olacak. Bu durum, denize girmeyi planlayanlar için uygun koşullar sunuyor.

27 Haziran Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 17°C civarında kalacak. 28 Haziran Cumartesi günü hava durumu değişkenleşecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içindeki sıcaklık 29°C, gece ise 20°C olacak. 29 Haziran Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi, gündüz 27°C, gece 18°C sıcaklıklarla bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz 26°C, gece 19°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 28 ve 29 Haziran'daki yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Yoğun yağışların olabileceği bu günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Gerekli yağmurluk veya şemsiye gibi hazırlıklar yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi sağlığınızı korumaya destek olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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