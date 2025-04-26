Tekirdağ 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 27 Nisan Pazar günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü, parlak güneş ışığı altında hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 7°C ile 15°C arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiriyor. Sağanak yağışlar ve rüzgarlı günlerde, uygun kıyafetler ve gerekli önlemler almak önemlidir. Ayrıca, hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlamalarınızı güncel tutmanıza yardımcı olacaktır.