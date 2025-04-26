HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek.

Tekirdağ 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 27 Nisan Pazar günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü, parlak güneş ışığı altında hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 7°C ile 15°C arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiriyor. Sağanak yağışlar ve rüzgarlı günlerde, uygun kıyafetler ve gerekli önlemler almak önemlidir. Ayrıca, hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlamalarınızı güncel tutmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7.0 ve 7.5 üstü depremlerde...7.0 ve 7.5 üstü depremlerde...
Üst üste gerçekleşen depremlerden sonra vatandaşlar kendilerini sokaklara attıÜst üste gerçekleşen depremlerden sonra vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

Ankara'da hareketli dakikalar! Arbede sırasında polis yere düştü, Tanal özür diledi

Ankara'da hareketli dakikalar! Arbede sırasında polis yere düştü, Tanal özür diledi

Peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valisi Gül'den açıklama: 'Olağan sürecin parçası'

Peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valisi Gül'den açıklama: 'Olağan sürecin parçası'

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.