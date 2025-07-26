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Tekirdağ 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacak.

Tekirdağ 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacak. Yüksek sıcaklık 34°C, düşük sıcaklık 24°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölgedeki nem oranı %59 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

27 Temmuz Pazar günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyretmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü de bol güneş ışığı altında, gündüz sıcaklıklarının 31°C, gece sıcaklıklarının ise 23°C olması öngörülüyor. Bu süre zarfında Tekirdağ'da yağış beklenmiyor. Nem oranı %59 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle koruyucu önlemler almak gerekiyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak, aşırı sıcaklardan korunmak açısından faydalı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden eserken, deniz kenarında hafif bir serinlik sağlanabilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 29°C civarında olacak. Bu da yüzme için uygun koşullar sunacaktır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda güneşten korunmak ve su tüketimine özen göstermek önemlidir. Sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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