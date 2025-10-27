Tekirdağ 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu farklılıklar gösterebilir. Muratlı'da hava az bulutlu olup sıcaklık 19°C civarında seyredebilir. Şarköy'de ise gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

28 Ekim Salı günü daha soğuk hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında değişecektir. 29 Ekim Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. 31 Ekim Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak fayda sağlayacaktır.