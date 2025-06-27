Tekirdağ 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 19°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor.

Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Yoğun yağışlarda su birikintilerinden uzak durulmalı. Gerekli yağmurluk ya da şemsiye gibi hazırlıklar yapılmalıdır.

Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C olacak. Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu takip edilmelidir. Su birikintilerinden uzak durmak ve uygun hazırlıklar yapmak, olumsuzlukları önlemeye yardımcı olur.

Pazartesi gününde hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 19°C olması öngörülüyor. Yine hava koşullarına bağlı önlemler almak yararlıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve gerekli hazırlıkları yapmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiğinden, güneş çarpmaları ve dehidratasyon riski artabilir. Açık hava etkinliklerinde bol su tüketimi önemlidir. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. 28 ve 29 Haziran tarihlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınları ve yıldırım riskini artırabilir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı ve güvenli alanlarda kalınmalıdır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 28 ve 29 Haziran tarihlerindeki olası yağışlar için dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemleri alarak, hava koşullarından olumsuz etkilenmeden günlük aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz.