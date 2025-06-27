HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 19°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor.

Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Yoğun yağışlarda su birikintilerinden uzak durulmalı. Gerekli yağmurluk ya da şemsiye gibi hazırlıklar yapılmalıdır.

Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C olacak. Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu takip edilmelidir. Su birikintilerinden uzak durmak ve uygun hazırlıklar yapmak, olumsuzlukları önlemeye yardımcı olur.

Pazartesi gününde hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 19°C olması öngörülüyor. Yine hava koşullarına bağlı önlemler almak yararlıdır. Su birikintilerinden uzak durmak ve gerekli hazırlıkları yapmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiğinden, güneş çarpmaları ve dehidratasyon riski artabilir. Açık hava etkinliklerinde bol su tüketimi önemlidir. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. 28 ve 29 Haziran tarihlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınları ve yıldırım riskini artırabilir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı ve güvenli alanlarda kalınmalıdır.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 28 ve 29 Haziran tarihlerindeki olası yağışlar için dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemleri alarak, hava koşullarından olumsuz etkilenmeden günlük aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aç kalan kızıl tilki fare avladıAç kalan kızıl tilki fare avladı
Elazığ’da baltalı-sopalı yol verme kavgası kameradaElazığ’da baltalı-sopalı yol verme kavgası kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Motosikletiyle köpeğe çarptı, 10 gün sonra öldü!

Motosikletiyle köpeğe çarptı, 10 gün sonra öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.