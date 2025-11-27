HABER

Tekirdağ 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

27 Kasım 2025 Perşembe günü Tekirdağ’da hava durumu ılımandır. Hava koşulları gün boyunca 11°C ile 20°C arasında değişkenlik gösterecektir. Kısmen güneşli bir gün beklenmesine rağmen, nem oranı %87 olarak ölçülmektedir. Ardından 28 Kasım Cuma günü bulutlu hava, 29 Kasım Cumartesi günü ise sağanak yağmurlar beklenmektedir. 30 Kasım Pazar günü ise daha serin bir hava hakim olacaktır. Sürücüler ve açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır.

Hazar Gönüllü

27 Kasım 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu ılımandır. Hava değişken koşullar sunmaktadır. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 20°C arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacaktır. Nem oranı %87 civarındadır. Rüzgar hızı ise 6.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati 17:44 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülmektedir. 28 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneş ışıkları görünür olacak. Hava sıcaklıkları 11°C ile 17°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 8°C ile 13°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü alçak bulutlar etkili olacak. Daha serin bir hava hakim olacaktır. Sıcaklık 5°C ile 13°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik zorluklara yol açabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle 29 Kasım Cumartesi günü sağanak yağmurlar beklenmektedir. Yol koşulları kötüleşebilir. Ayrıca 30 Kasım Pazar günü serin hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giyim yapmaları faydalıdır. Bölge sakinlerinin, hava durumuna göre günlük planlarını esnek tutmaları önerilir. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri en aza indirecektir.

