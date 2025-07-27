Tekirdağ 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranının %38 ile %69 arasında değişmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 29 Temmuz Salı günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bol su tüketimi ve güneş ışınlarından korunma önemlidir. Aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riskine karşı, açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı ve çevreyi korumak açısından büyük önem taşır.