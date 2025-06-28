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Tekirdağ 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 31°C civarında olması bekleniyor.

Tekirdağ 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece ise 22°C seviyelerinde olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir koşuldur.

29 Haziran Pazar günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 19°C civarında beklenmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 20°C seviyelerinde olacaktır. 1 Temmuz Salı günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 19°C civarında öngörülmektedir. 2 Temmuz Çarşamba günü ise hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 19°C seviyelerinde olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 28 ve 29 Haziran'daki yağışlı günlerde hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Yoğun yağışların olabileceği bu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerektiği önem taşır. Ayrıca, yağmurluk veya şemsiye gibi hazırlıklar yapmak olumsuzluklardan korunmaya yardımcı olur.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi sağlığı korumaya destek olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak ve güvenli alanlarda kalmak da önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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