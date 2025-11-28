Tekirdağ 28 Kasım Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu hafif sağanak yağmurlar ve bulutlu bir gökyüzü ile geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %83 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı saatte 4.1 km olacak. Gün doğumu saati 08:13, gün batımı saati ise 17:44'tür.

29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava değişken bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz 14°C, gece ise 6°C seviyelerinde seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin edilmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği akşam ve gece saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez montlar kullanılmalıdır. Şapkalar da soğuk algınlıklarını önlemek için faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol koşullarına uygun hızda seyahat edilmesi gerekmektedir.