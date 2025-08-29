HABER

Tekirdağ 29 Ağustos Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Tekirdağ 29 Ağustos Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 21°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve orta şiddette esecek. Hava kalitesinin iyi seviyelerde olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C olması tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 30°C civarında olacak. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C seviyelerinde olması bekleniyor. Bu dönem genel olarak güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak çarpması riskine karşı, bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Düzenli olarak su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve uygun başlıklar takılması, güneşin zararlı etkilerinden korunmada önemli rol oynar.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin ve hassas grupların belirtilen önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

