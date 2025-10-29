Tekirdağ 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C olması bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 30 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 17°C olacak. 31 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Gün boyunca bol su içmek de önemlidir. Rüzgar batıdan estiği için deniz suyunun serin olabileceğini göz önünde bulundurun.