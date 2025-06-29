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Tekirdağ 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 27°C'lik gündüz sıcaklığı sunmaktadır.

Tekirdağ 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü 28°C, 1 Temmuz Salı günü 29°C ve 2 Temmuz Çarşamba günü 28°C'lik gündüz sıcaklıkları öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle 28 ve 29 Haziran'daki yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Yoğun yağışların olabileceği günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerektiği unutulmamalıdır. Gerekli yağmurluk veya şemsiye gibi hazırlıklar yapmak, olası olumsuzluklardan korunmayı sağlar. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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hava durumu Tekirdağ
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