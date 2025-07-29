Tekirdağ 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Temmuz 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 24°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

30 Temmuz Çarşamba günü, bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 24°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 22°C civarında olacak. 1 Ağustos Cuma günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 21°C civarında olacak. 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günleri, çoğunlukla güneşli hava koşulları devam edecek. Her iki günün gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken uygun kıyafet ve ekipmanları bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su tüketimi önemlidir. Güneşten korunma yöntemlerini uygulamak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.