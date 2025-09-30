Tekirdağ 30 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise 14°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 18 km/saat olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü, hava çok bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıklar 21°C olacak. Gece ise 14°C civarında kalacak. 2 Ekim Perşembe günü, bulutluluk artacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 17°C olacak. 3 Ekim Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C gündüz, 12°C gece olacak. 4 Ekim Cumartesi günü, yağmur ve gök gürültülü sağanak ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 12°C olacak. 5 Ekim Pazar günü, hava tekrar çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 13°C olacak. 6 Ekim Pazartesi günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 21°C, gece 13°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 3 ve 4 Ekim'deki yağışlı günlerde, alternatif kapalı mekanlar düşünmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmak önemlidir. Ayrıca, hava durumunu düzenli kontrol etmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilmektedir.