HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 30 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

30 Eylül 2025 Salı günü, Tekirdağ'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında.

Tekirdağ 30 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise 14°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 18 km/saat olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü, hava çok bulutlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıklar 21°C olacak. Gece ise 14°C civarında kalacak. 2 Ekim Perşembe günü, bulutluluk artacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 17°C olacak. 3 Ekim Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C gündüz, 12°C gece olacak. 4 Ekim Cumartesi günü, yağmur ve gök gürültülü sağanak ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece 12°C olacak. 5 Ekim Pazar günü, hava tekrar çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 13°C olacak. 6 Ekim Pazartesi günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 21°C, gece 13°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 3 ve 4 Ekim'deki yağışlı günlerde, alternatif kapalı mekanlar düşünmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmak önemlidir. Ayrıca, hava durumunu düzenli kontrol etmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybettiOtoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybetti
Samsun’da kuvvetli sağanakSamsun’da kuvvetli sağanak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.