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Tekirdağ 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Tekirdağ 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 15°C ile 23°C arasında değişiyor.

31 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 16°C civarında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havalarda, güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığınızı korumak için önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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