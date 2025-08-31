Tekirdağ 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C seviyelerinde olması bekleniyor. 2 Eylül Salı günü sıcaklık 29°C, 3 Eylül Çarşamba günü ise tekrar 29°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının güneşli ve sıcak geçmesi tahmin ediliyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.