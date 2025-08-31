HABER

Tekirdağ 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ağustos 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar, hafif ve orta şiddette, güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %58 civarında olacak. Bu, hava koşullarının nemli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C seviyelerinde olması bekleniyor. 2 Eylül Salı günü sıcaklık 29°C, 3 Eylül Çarşamba günü ise tekrar 29°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının güneşli ve sıcak geçmesi tahmin ediliyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

