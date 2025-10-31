HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 31 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Tekirdağ’da hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman bir seyir izleyecek. Günlük sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişirken, yüksek nem oranı %89 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sonbaharın değişken iklimine karşı hazırlıklı olmak, kat kat giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek önemli. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanmış durumda.

Tekirdağ 31 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava koşulları parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Bölgenin tipik sonbahar iklimine uyum gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 12°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %89 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 18:07'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 12°C ile 21°C arasında olacak. 2 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 13°C ile 20°C arasında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı düşük seviyelerde seyredecek.

Sonbahar aylarında hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğine dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da akıllıca bir tercih olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermeli, nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da tartıştığı kadını yerde sürükledi: O anlar kameradaBursa’da tartıştığı kadını yerde sürükledi: O anlar kamerada
Antalya’da 202 aranan kişi yakalandıAntalya’da 202 aranan kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.