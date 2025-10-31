Tekirdağ 31 Ekim Cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava koşulları parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Bölgenin tipik sonbahar iklimine uyum gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 12°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %89 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 18:07'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 12°C ile 21°C arasında olacak. 2 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 13°C ile 20°C arasında seyredecek. Bu dönemde nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı düşük seviyelerde seyredecek.

Sonbahar aylarında hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğine dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da akıllıca bir tercih olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermeli, nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmak için önemlidir.