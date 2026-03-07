HABER

Batman'da refüje çarpan otomobil yandı; 2 yaralı

Batman-Mardin kara yolunda refüje çarpan otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hüseyin E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

