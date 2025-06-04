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Tekirdağ 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 4 Haziran Çarşamba hava durumu gündüz saatlerinde 24°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında olacak.

Tekirdağ 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu gündüz saatlerinde 24°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı saatte 16.6 km olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. Hava yine parçalı bulutlu. 6 Haziran Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. Ancak hava yağmurlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve yağmurlu olması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızının saatte 16 km civarında olması, hafif rüzgarlı bir hava anlamına gelir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Tekirdağ'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ve hafif kıyafetler giymeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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