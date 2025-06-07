Tekirdağ 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, sıcaklıkların 17°C ile 24°C arasında olacağı ve yağmurlu koşulların yaşanacağı şeklinde tahmin edilmektedir. Bu durum, Haziran ayının başlarında Tekirdağ'da genellikle görülen hava koşullarına uygundur. Örneğin, 1 Haziran’da gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak kaydedilmiş ve hava açık olmuştur.

8 Haziran Pazar günü de yağmurlu hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 9 ve 10 Haziran Pazartesi ve Salı günleri ise hava durumunun açılması ve güneşli koşulların hâkim olması öngörülmektedir. Bu süreçte, gündüz sıcaklıklarının 25°C ile 26°C arasında, gece sıcaklıklarının ise 17°C civarında olması beklenmektedir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Güneşli günlerde ise, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketimi önemlidir. Bu önlemler, olası güneş çarpmalarına karşı koruma sağlar.

Tekirdağ'da Haziran ayının başları, değişken hava koşullarıyla hem yağmurlu hem de güneşli günleri içermektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve günlük planlamaları bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. Bu, olası olumsuzluklardan korunmak için önemlidir.