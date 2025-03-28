Tekirdağ Bölge Tiyatrosu'ndan görkemli müzikal

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Senem Çavuşoğlu'nun yönetmenliğinde sahnelenen "Tiyatro Müzikleri Müzikali", 40 kişilik dev kadrosuyla Süleymanpaşa'da sanatseverlerle buluştu. Gösteride, Türk tiyatrosunun en sevilen müzikallerinden Hisseli Harikalar Kumpanyası, Kantocu ve Lüküs Hayat gibi klasik eserlerden bölümler sahnelendi. Ayrıca, Shakespeare'in unutulmaz dizeleri ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinden uyarlamalar da geceye ayrı bir renk kattı.

Dans, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği bu özel gösteri, geçmişten günümüze uzanan zengin tiyatro mirasını seyirciyle buluşturdu. Etkileyici performanslar, nostaljik atmosfer ve coşkulu koreografilerle sahnelenen müzikal, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tekirdağ Bölge Tiyatrosu'nun sanata ve tiyatroya verdiği önem, bir kez daha sahnede hayat buldu. Dünya Tiyatro Günü'ne özel bu görkemli gösteri, tiyatronun birleştirici gücünü ve sanatın evrenselliğini bir kez daha kanıtladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır