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Tekirdağ’da 100 dönüm tarım arazisi yandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde çıkan tarla yangınında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi kül oldu, yangın sonrası yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ’da 100 dönüm tarım arazisi yandı
Begüm Özkaynak

Saray ilçesi Yeni Mahalle Güneşkaya mevkisinde, öğle saatlerinde eski çöplük karşısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve yaklaşık 100 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki ev ve tarlalara sıçramasını önlemek için ekipler seferber olurken, çiftçiler de traktörleriyle yangının çevresine kanal açarak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların uzun süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarım arazilerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ tarım arazi
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