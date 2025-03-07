HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da 146 litre sahte içki ele geçirildi! Malzemelere el konuldu...

Tekirdağ'da 146 litre sahte içki ele geçirildi! Malzemelere el konuldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ve Kapaklı’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 146 litre sahte içki ve çeşitli alkol malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da 146 litre sahte içki ele geçirildi! Malzemelere el konuldu...

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malkara ve Kapaklı ilçelerinde operasyon düzenledi. Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi'nde H.O.’ya ait işletmede yapılan aramada 55 litre bandrolsüz şarap ele geçirilirken, Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde B.T.’nin ikametinde yapılan aramada 37 litre yapma rakı, 25 litre etil alkol, 3 litre viski, 82 adet alkol kiti, 16 adet boş alkol kiti ve 100 adet boş alkol şişesi bulundu.

thumbs_b_c_b6e91426956f8399808019d2f1fb8f62

MALZEMELERE EL KONULDU

Aynı mahallede O.A.’nın evinde yapılan aramada ise 5 litre yapma rakı ve 21 litre şarap ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkiler ve alkol yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Batman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandıBatman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Ünlü avukatın FETÖ üyesi için Dubai çikolatası içinde rüşvet verdiği iddia edilmişti! Çarpıcı gelişmeÜnlü avukatın FETÖ üyesi için Dubai çikolatası içinde rüşvet verdiği iddia edilmişti! Çarpıcı gelişme
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ içki sahte alkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.