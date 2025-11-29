HABER

Tekirdağ'da 2 ton kaçak sakatat ele geçirildi

Tekirdağ Ergene’de ihbar üzerine durdurulan bir araçta kesim tarihi belirsiz ve faturasız kaçak sakatat ele geçirildi.

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Takibe alınan araç Ahiahmet Mahallesi’nde durduruldu.

Yapılan kontrolde torbalar içinde kesim tarihi belli olmayan ve faturasız halde bulunan yaklaşık iki ton kaçak sakatat tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sakatatlar imha edilirken, konuya ilişkin iki firma hakkında da inceleme başlatıldı. Sakatatların farklı illere sevk edilmek üzere hazırlandığı öğrenildi.

Toplam iki ton sakatat ele geçirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

