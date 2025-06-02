HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da 21 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanırken, daha önce arandığı belirlenen organizatör tutuklandı.

Tekirdağ’da 21 kaçak göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun Malkara istikameti üzerinde durdurulan bir araçta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Araçta Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca, 19 Mayıs 2025 tarihinde başka bir ilde göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle arandığı tespit edilen organizatör A.Ö. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci kazada yaralılar yardıma koşan vatandaşa hakaret etti!Feci kazada yaralılar yardıma koşan vatandaşa hakaret etti!
Üniversiteli Emirhan'dan kahreden haber: Evinde ölü bulunduÜniversiteli Emirhan'dan kahreden haber: Evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bayram önlemleri! O araçlara kısıtlama...

Trafikte bayram önlemleri! O araçlara kısıtlama...

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Marmaray ve Maltepe'den sonra şimdi de Pendik... Dehşet anları: Eşi ve kızının yanında bıçak çekti! "Baba bas gidelim, korkuyorum"

Marmaray ve Maltepe'den sonra şimdi de Pendik... Dehşet anları: Eşi ve kızının yanında bıçak çekti! "Baba bas gidelim, korkuyorum"

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.