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Tekirdağ'da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki bir apartmanda akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki aile apartmanında M.G, dün ağabeyinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin tabancayla ateş ettiği Melike Garip ve Ferdi Garip olay yerinde, Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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