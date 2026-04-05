HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da aranan 140 kişi yakalandı, 50’si tutuklandı

Tekirdağ’da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda aranan 140 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 50 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürdü. Son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 140 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, 3 aydır firari olan ve ’silahla yağma, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık’ suçlarından hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., 1 ay 3 gündür firari olan ve ’hırsızlık’ suçundan 38 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. ile ’özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. da yer aldı. Çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, "İlimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm ilçelerimizde sokak sokak, cadde cadde, gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.