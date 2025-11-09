HABER

Tekirdağ’da aranan 148 şahıs yakalandı

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında uzun süredir firari olarak aranan kişilerin de bulunduğu toplam 148 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da aranan 148 şahıs yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, ifade ve hapis cezası bulunan 148 aranan şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu, 6 yıl 5 aydır firari olarak aranan ve "Uyuşturucu Ticareti ve Yağma" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.N. ile "Dolandırıcılık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., "Uyuşturucu Ticareti" suçundan 15 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.U., yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. ve "Yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan D.B. yakalandı.
Çalışmalar kapsamında yakalanan 54 şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için tüm ilçelerde gece gündüz demeden çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

