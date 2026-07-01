Tekirdağ’da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
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Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesislerinin açık döküm sahasında bulunan atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle söndürüldü.
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