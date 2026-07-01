Tekirdağ’da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi

Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesislerinin açık döküm sahasında bulunan atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle söndürüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır