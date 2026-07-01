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Tekirdağ’da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Tekirdağ’da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi

Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesislerinin açık döküm sahasında bulunan atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ’da atık tesisinden kara dumanlar yükseldi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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