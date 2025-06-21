Tekirdağ'da baba ile oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

Eğitim hayatına ilkokuldan sonra ara veren Durukan, 5 yıl önce eğitimine devam ederek açık öğretim sisteminden ortaokul ve liseden mezun oldu.

Üniversite okumak için sınava hazırlanan Durukan, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Namık Kemal Üniversitesinde girdi.

Baba ve oğul, binlerce aday gibi sınavda ter döktü.

Turhan Durukan, gazetecilere sınav heyecanını oğluyla birlikte yaşadığını söyledi.

Sınava oğluyla hazırlandığını ifade eden Durukan, "Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden tamamlamıştım. Bu sene de üniversite sınavına hazırlandım. Benim için farklı bir deneyimdi. Oğlumla sınava hazırlanmak ve birlikte sınava girmek güzel bir heyecan oldu. Güzel bir sonuç alarak üniversiteyi de okumak isterim." dedi.

Tunahan Durukan da sınava babasıyla birlikte hazırlandığını dile getirdi.

Sınavının güzel geçtiğini belirten Durukan, babasıyla birlikte sınav heyecanı yaşamasının kendisi için güzel bir anı olduğunu söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır