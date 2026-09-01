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Tekirdağ'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

Av yasağının sona ermesinin ardından Tekirdağ'da balıkçılar yeni sezon için "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Kumbağ'da düzenlenen törende, balıkçı tekneleri dualar eşliğinde uğurlanırken, liman çıkışında havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde Kumbağ Balıkçı Limanı'nda balık avı sezonunun başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında vatandaşlara balık ikram edilirken, ücretsiz balık almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı 1

DUALARLA DENİZE UĞURLANDILAR

Programın ardından balıkçılar teknelerini hazırlayarak denize açılmak için geri sayıma başladı. Uzun bir aranın ardından yeniden denize çıkmanın heyecanını yaşayan balıkçılar, yeni sezonun bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Liman çıkışında toplanan balıkçı aileleri ve vatandaşlar da teknelere el sallayarak balıkçıları uğurladı. Uğurlama sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı 2

"PALAMUT ÇOK GÖZÜKÜYOR"

Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, yeni sezon öncesi umutlu olduklarını belirterek, özellikle palamut açısından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Bilge, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz. Açılışımızı yaptıktan sonra teknelerimiz ‘Vira Bismillah' deyip açılacaklar. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. İnşallah arkasından lüfer de olur, hamsi, hepsini bekliyoruz. Hayırlısı ama palamut çok gözüküyor" dedi.

Tekirdağ da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı 3

Balığın vatandaşların sofralarına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını temenni ettiklerini ifade eden Bilge, "Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz" diye konuştu.

Tekirdağ da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı 4

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise balık avı sezonunun açılışında yaptığı konuşmada, balıkçıların yanı sıra vatandaşların da bereketli ve uygun fiyatlı bir sezon beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Balık tüketiminin insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Yüceer, "Balığın ne kadar faydalı olduğunu, insan sağlığına, gelişimine ne kadar gerekli olduğunu bilen bir hekim olarak da haftada en az iki defa balık yemek lazım diyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ da balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı 5


Balık fiyatlarının vatandaşların daha fazla balık tüketebilmesi için uygun seviyelerde olmasını temenni eden Yüceer, yeni sezonun balıkçılar açısından bereketli geçmesini diledi. Yüceer, balıkçılara, "Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, ağınız dolu, kazancınız bereketli olsun. Vira Bismillah" sözleriyle seslendi.
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Kumbağ Limanı'ndan tekneler birer birer denize açılırken, balıkçıların umutları da ağlarla birlikte Marmara ve Karadeniz'e taşındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ balık avı
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