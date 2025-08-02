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Tekirdağ'da çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit etti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli Mahallesi'nde çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaşarak paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit etti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli Mahallesi Mevkiinde, öğle saatlerinde anız ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zaman zaman yerleşim alanlarını da tehdit etti. Dumanları gören vatandaşlar, ilk etapta kendi imkanları ile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye kısa sürede İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ da çıkan yangın yerleşim alanlarını tehdit etti 1

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönüm alanın yandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden biri, "Yangın bir dakika içerisinde çıktı, rüzgarın etkisiyle birden yayıldı. Allah hepimizi korusun, bir kıvılcımla her yere sıçradı," dedi.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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