Tekirdağ’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı sahilinde serinlemek için denize giren A.Y. isimli kız çocuğu ile O.A. (14) ve S.İ. (14) adlı iki erkek çocuğu bir süre sonra akıntıya kapıldı. O.A. kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak kurtulurken, A.Y. ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarıldı. A.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARADAN VE DENİZDEN GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Denizde kaybolan S.İ.’yi bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı kurbağa adamlar hem karadan hem de denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 40 kişilik ekip bölgede titiz bir şekilde arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 bot ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 1 bot da deniz yüzeyinde aramalara destek veriyor. Dalgıçlar tüplü dalışlarla su altını tararken, karadan da kıyı taraması yapılıyor.

KOMUTAN DA SAHADA

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Can Çakıcı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Öte yandan S.İ.’nin denize girmeden önceki son görüntüsünün de ortaya çıktığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır