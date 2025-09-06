Tekirdağ'da fıkra gibi olay! Alkollü sürücünün aracı için gelen çekicinin şoförü de alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ara sokaktan hızlı çıkarak cadde üzerinde seyreden Ümit O.'nun kullandığı otomobil, Evren Şimşek'in kullandığı ve Türker Aytuğ yönetimindeki otomobillere çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Evren Şimşek'in kullandığı otomobil yan yatarken, 3 sürücü de hafif yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kontrol amaçlı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yan yoldan hızla çıkarak kazaya neden olan sürücü Ümit O.'nun yapılan kontrolünde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobillerin kaldırılması için gelen Hamit Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, alkol kontrolü yaptı.

Kontrolde Hamit Ç. de 1.40 promil alkollü çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen Hamit Ç.'nin ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konularak 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Araçlar, çağırılan başka bir çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.