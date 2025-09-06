HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ'da fıkra gibi olay! Alkollü sürücünün aracı için gelen çekicinin şoförü de alkollü çıktı

Fıkra gibi olay Tekirdağ'da yaşandı. Çorlu ilçesinde 1.18 promil alkollü Ümit O., kullandığı otomobille cadde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Hasar gören araçları olay yerinden kaldırmaya gelen çekicinin sürücüsü Hamit Ç.'nin de alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da fıkra gibi olay! Alkollü sürücünün aracı için gelen çekicinin şoförü de alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ara sokaktan hızlı çıkarak cadde üzerinde seyreden Ümit O.'nun kullandığı otomobil, Evren Şimşek'in kullandığı ve Türker Aytuğ yönetimindeki otomobillere çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Evren Şimşek'in kullandığı otomobil yan yatarken, 3 sürücü de hafif yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kontrol amaçlı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yan yoldan hızla çıkarak kazaya neden olan sürücü Ümit O.'nun yapılan kontrolünde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından otomobillerin kaldırılması için gelen Hamit Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, alkol kontrolü yaptı.

Kontrolde Hamit Ç. de 1.40 promil alkollü çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen Hamit Ç.'nin ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konularak 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Araçlar, çağırılan başka bir çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktıİzmir'de doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayıPutin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Şehir dışından gelen var

Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Şehir dışından gelen var

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.