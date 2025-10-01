HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tekirdağ'da filmleri aratmayan kovalamaca kazayla bitti: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymadığı motosikletlinin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca kazayla bitti. Polis aracıyla çarpışarak kaldırıma devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da filmleri aratmayan kovalamaca kazayla bitti: 2 yaralı

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir Caddesi (Ahenk Caddesi) üzerinde dün gece meydana geldi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekibi, çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere yönelik seyir halinde devriyeye çıktı.

Trafik ekibi, plakasını kapattığını gözlediği seyir halindeki bir motosikletliye ‘dur' ihtarında bulundu. Motosikletlinin uyarılara uymayıp kaçmaya başlaması üzerine Yeşiltepe sokaklarında kovalamaca başladı. Cadde üzerindeki kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.G.'nin kullandığı motosiklet, F.G. idaresindeki polis otosuyla çarpışarak kaldırıma devrildi.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Y.G. ve arkasında bulunan A.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Trafik Jandarması tarafından yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dur ihtarına uymadı! Aksaray'da çocuk sürücü kovalamaca sonucu yakalandıDur ihtarına uymadı! Aksaray'da çocuk sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Nazilli’de uyuşturucu operasyonuNazilli’de uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.