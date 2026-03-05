Tekirdağ’da fırında yangın paniği

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi üzerindeki bir unlu mamuller fırınının üretim atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölye bölümünde elektrik hattındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin büyümesini engelledi. Yangın sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle atölye bölümünde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından iş yerinde inceleme yapıldı. Yangının elektrik hattında oluşan ark nedeniyle çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır