Tekirdağ'da güpegündüz boş alanda uygunsuz görüntüler! Mahalleliden tepki yağıyor

Tekirdağ Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, çocuk parkı yanındaki boş arazide kaydedilen uygunsuz fuhuş görüntüleri mahalleliyi isyan ettirdi.

Tekirdağ'da güpegündüz boş alanda uygunsuz görüntüler! Mahalleliden tepki yağıyor

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, bulunan boş bir arazide uygunsuz görüntüler kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde iki gencin uygunsuz şekilde birlikte oldukları anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Vatandaş, bu tür olayların bölgede sık sık yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

"1 YAŞINDA OĞLUM VAR, PARKA GİDEMİYORUM"

1 yaşında oğlum var parka gidemiyorum diyen vatandaş, "İnönü Mahallesi Tan Sokak, parkın hemen yanında bulunan boş arazide güpegündüz fuhuş yapılıyor. Çoğu zaman ayyaşların, alkollülerin, tinercilerin olduğu bir yer.

Bu konuyla ilgili sürekli mahalle muhtarımıza baskı yapmamıza rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Muhtarımız da buranın özel mülk olduğunu, belediyenin karıştığını söylüyor.

Benim 1 yaşında oğlum var, parka gidemiyorum. Evimin önündeki park alanını rahat bir şekilde kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Tekirdağ
