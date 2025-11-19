HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da güvenlik görevlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde DSİ yerleşkesinde görevli güvenlik personelini silahla vurarak yaralayan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ’da güvenlik görevlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan DSİ 113. Şube Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi D.K. ile S.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. S.A., üzerindeki silahla D.K.’ya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlisi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan S.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı güvenlik görevlisinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: "İstanbul sürecinin devreye girmesi faydalı olacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: "İstanbul sürecinin devreye girmesi faydalı olacak"
Netanyahu, Suriye’deki İsrail işgali bölgesine gittiNetanyahu, Suriye’deki İsrail işgali bölgesine gitti

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.