Tekirdağ'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Tekirdağ'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde bölgede yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu şöyle olacak. 2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. 3 Mayıs Cumartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü ise bol güneş ışığı bekleniyor.

Mayıs ayı, Tekirdağ'da genellikle 17°C ortalama sıcaklıkla geçer. Gündüz sıcaklıkları 21°C'ye, gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar çıkabilir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 40 mm'dir. Nem oranı da %69 civarındadır. Güneşli gün sayısı ise 5 gündür.

Bölgede beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak olası rahatsızlıkları önleyebilir. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Araç kullanırken dikkatli olunması da güvenlik açısından önemlidir.