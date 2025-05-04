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Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 4 Mayıs Pazar hava durumu!

Tekirdağ 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak.

Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 4 Mayıs Pazar hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Bugün, 4 Mayıs 2025 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 12°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıklar 22°C ile 14°C arasında tahmin ediliyor. 6 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında seyredecek.

Mayıs ayı, Tekirdağ'da genellikle 17°C ortalama sıcaklıkla geçer. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 40 mm'dir. Nem oranı %69 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı ise yaklaşık 11 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 5 Mayıs Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunmaktadır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı 6 ve 7 Mayıs günlerinde, hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu bu günlerde bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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