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Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Tekirdağ 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu.

Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Tekirdağ'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında Tekirdağ'da gündüz sıcaklıkları genellikle 19°C ile 24°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarındadır.

9 Mayıs Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yine 19°C, gece sıcaklığı ise 11°C olarak tahmin edilmektedir. 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 12°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Özellikle 8 Mayıs'ta beklenen parçalı bulutlu hava nedeniyle, dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle kat kat giyinmek, hem serin hem de sıcak havalarda rahat etmenizi sağlar. 9 Mayıs'taki bulutlu hava, yağış olasılığını artırabilir. Planladığınız açık hava etkinliklerini gözden geçirerek, gerektiğinde kapalı alanlara yönlendirin. 10 Mayıs'taki açık hava, dış mekan aktiviteleri için daha uygun olacaktır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak adına yanınıza bir kat daha almanızda fayda var.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin ve buna göre hazırlık yapın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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